«Давай или я буду выступать, или ты»: что произошло во время концерта Леонида Агутина в Иркутске

С 13 по 14 июля в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» прошел Всероссийский молодежный фестиваль-форум «Ангара-джаз». Под открытым небом выступили молодежные коллективы со всей страны. Но главными приглашенными артистами стали саксофонист Игорь Бутман вместе с Московским джазовым оркестром, певец и композитор Леонид Агутин. Билеты на мероприятие были распроданы задолго до ожидаемой даты. Увидеть в живую исполнение звезд первой величины приехали не только жители Иркутска, но и Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского и других населенных пунктов.
Леонид Агутин исполнил самые популярные хиты из своих альбомов: «Хоп Хэй Лала Лей», «Аэропорты», «Половина сердца», «На сиреневой луне» и многие другие. Выступление знаменитостей произвело на присутствующих настоящий фурор. Однако, настроение слушателей омрачилось работой сотрудников частного охранного предприятия, которые обеспечивали безопасность мероприятия. Во время выступления Леонида Агутина, зрители не могли усидеть на своих местах и начинали танцевать. Но к ним незамедлительно подходили охранники, которые выгоняли танцующих с прохода. Артист прервал выступление и обратился к одному из чоповцев:
— Мужик в камуфляже, ничего не могу сделать, только на тебя смотрю. Не получается ничего больше. Давай или я буду выступать, или ты. Извини, — обратился Леонид Агутин к сотруднику охранного предприятия.
Зал оценил поступок артиста, который «защитил» зрителей, и разразился аплодисментами. Слушатели продолжили танцевать, а Леонид Агутин вернулся к исполнению.
«Это самый лучший день в моей жизни! Спасибо!» — писали пользователи сети после концерта, делясь впечатлениями.
«Спасибо за эмоции! Леонид Агутин — потрясающий исполнитель!».
«Отдохнули душой, перезарядились, спели любимые песни».
Однако нашлись и те, кто считает, что охранники все делали правильно.
— Чоповцы разгоняли людей, которые хотели подойти поближе, тем самым загораживая вид тем, кто оставался за ними, как на сидячих местах, так и людям с фан-зоны, стоящим за ограждением. Мол, каждый находится на том месте, за которое заплатил. Просили уйти назад за скамейки, либо за ограждение. Несмотря на то, что были недовольные среди стоящих в фан-зоне, которым был закрыт обзор (мол, мы заплатили за вид на Леню, а не на ваши спины), не говоря уже о том сколько заплатили за сидячие места, большинству было плевать на это все, просто потому, что настроение было классным. Все пели и танцевали!".
Также зрителям запомнилось, как во время совместного выступления Игоря Бутмана и Леонида Агутина на сцену вышел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона сыграл на бубне вместе с музыкантами.