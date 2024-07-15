«Давай или я буду выступать, или ты»: что произошло во время концерта Леонида Агутина в Иркутске

— Чоповцы разгоняли людей, которые хотели подойти поближе, тем самым загораживая вид тем, кто оставался за ними, как на сидячих местах, так и людям с фан-зоны, стоящим за ограждением. Мол, каждый находится на том месте, за которое заплатил. Просили уйти назад за скамейки, либо за ограждение. Несмотря на то, что были недовольные среди стоящих в фан-зоне, которым был закрыт обзор (мол, мы заплатили за вид на Леню, а не на ваши спины), не говоря уже о том сколько заплатили за сидячие места, большинству было плевать на это все, просто потому, что настроение было классным. Все пели и танцевали!".