В Красноярске покупателя гранатомета отправили в колонию-поселение

В Красноярске суд приговорил местного жителя к колонии-поселению на срок 1 год 3 месяца за покупку оружия. Подробности рассказали в краевой прокуратуре. История произошла еще весной 2020 года. 44-летний мужчина тогда работал на пункте приема металла на улице Гладкова.
К нему пришел его бывший коллега и предложил купить оружие. Не абы какое, а настоящий гранатомет, пригодный для выстрела с реактивной гранатой. Такое оружие способно пробить даже 300-мм броню танка.
Покупатель долго думать не стал, выложил полторы тысячи рублей. А потом опомнился: за это ведь можно загреметь по статью. Если бы пришел с повинной в полицию, наверняка сейчас жил бы спокойно. Но мужчина хранил гранатомет вместе с боеприпасом на работе в мусорном ящике, а после его нашли местные жители около обмелевшего озера на улице Складской. Судебная взрывотехническая экспертиза подтвердила пригодность использования гранатомета по назначению.
Расследование в отношении «торговца гранатометами» продолжается.