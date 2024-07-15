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В Красноярске покупателя гранатомета отправили в колонию-поселение

Красноярец купил у товарища гранатомет и не знал, что с ним делать.

Источник: прокуратура Красноярского края

В Красноярске суд приговорил местного жителя к колонии-поселению на срок 1 год 3 месяца за покупку оружия. Подробности рассказали в краевой прокуратуре. История произошла еще весной 2020 года. 44-летний мужчина тогда работал на пункте приема металла на улице Гладкова.

К нему пришел его бывший коллега и предложил купить оружие. Не абы какое, а настоящий гранатомет, пригодный для выстрела с реактивной гранатой. Такое оружие способно пробить даже 300-мм броню танка.

Покупатель долго думать не стал, выложил полторы тысячи рублей. А потом опомнился: за это ведь можно загреметь по статью. Если бы пришел с повинной в полицию, наверняка сейчас жил бы спокойно. Но мужчина хранил гранатомет вместе с боеприпасом на работе в мусорном ящике, а после его нашли местные жители около обмелевшего озера на улице Складской. Судебная взрывотехническая экспертиза подтвердила пригодность использования гранатомета по назначению.

Расследование в отношении «торговца гранатометами» продолжается.