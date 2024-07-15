В Красноярске покупателя гранатомета отправили в колонию-поселение

Покупатель долго думать не стал, выложил полторы тысячи рублей. А потом опомнился: за это ведь можно загреметь по статью. Если бы пришел с повинной в полицию, наверняка сейчас жил бы спокойно. Но мужчина хранил гранатомет вместе с боеприпасом на работе в мусорном ящике, а после его нашли местные жители около обмелевшего озера на улице Складской. Судебная взрывотехническая экспертиза подтвердила пригодность использования гранатомета по назначению.