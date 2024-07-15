Экс-сотрудника Госкомжилнадзора Башкирии осудили за получение взяток.

Советский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору по статьям «получение взятки» и «злоупотребление должностными полномочиями».
Как сообщили ранее в пресс-службе прокуратуры РБ, с января по май 2020 года инспектор комитета получил 140 тысяч рублей от сотрудников управляющих организаций. Вознаграждения предназначались за несоставление протоколов о привлечении организаций к административной ответственности по фактам выявленных им нарушений. Деньги переводились на карту знакомого, которая находилась в распоряжении обвиняемого.
Подсудимый признал вину в совершении преступления, в обеспечительных целях на его имущество наложен арест. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года со штрафом в размере 300 тысяч рублей, а также конфисковал сумму взятки. Приговор пока не вступил в законную силу.