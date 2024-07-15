Экс-сотрудника Госкомжилнадзора Башкирии осудили за получение взяток.

Подсудимый признал вину в совершении преступления, в обеспечительных целях на его имущество наложен арест. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года со штрафом в размере 300 тысяч рублей, а также конфисковал сумму взятки. Приговор пока не вступил в законную силу.