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Жителей Кубани попросили о помощи в тушении крупного лесного пожара

НОВОРОССИЙСК, 15 июля, ФедералПресс. В окрестностях Новороссийска бушует крупный лесной пожар, охвативший район Сухой Щели. Мэр города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале призвал всех, кто может помочь, откликнуться.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Огонь распространяется вверх по хребту, тушение осложняется сильными порывами ветра с резкими изменениями направления… Нужна помощь добровольцев!» — написал градоначальник.

По его словам, в настоящее время нужны квадроциклы и мотоциклы класса эндуро для подвоза воды к месту пожара.

Пожар, вспыхнувший 14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо, уже нанес серьезный ущерб. На территории туристической базы «Голубая волна» сгорели шесть домов и несколько машин.

Ранее из-за этого же пожара были эвакуированы более 500 человек с шести местных турбаз.

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