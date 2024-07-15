Жителей Кубани попросили о помощи в тушении крупного лесного пожара

«Огонь распространяется вверх по хребту, тушение осложняется сильными порывами ветра с резкими изменениями направления… Нужна помощь добровольцев!» — написал градоначальник.
По его словам, в настоящее время нужны квадроциклы и мотоциклы класса эндуро для подвоза воды к месту пожара.
Пожар, вспыхнувший 14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо, уже нанес серьезный ущерб. На территории туристической базы «Голубая волна» сгорели шесть домов и несколько машин.
Ранее из-за этого же пожара были эвакуированы более 500 человек с шести местных турбаз.