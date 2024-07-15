В Новосибирске и Омске задержаны пособники террористической организации

По данным силовиков, двое выходцев из Центральной Азии установили контакт с находящимся в международном розыске эмиссаром террористической организации, после чего организовали сбор денежных средств с целью приобретения оружия для боевиков.
Кроме того, мужчины изучали способы изготовления самодельных взрывных устройств, прошли обучение минно-взрывному делу. В дальнейшем они собирались выехать из России для вступления в ряды исламских террористов.
Как писал «Ъ-Сибирь», в июне в Новосибирской области ФСБ задержала 28-летнего выходца из ближнего зарубежья по подозрению в финансировании указанной террористической организации. В отношении него завели дело о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы).