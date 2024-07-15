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В Новосибирске и Омске задержаны пособники террористической организации

Спецслужбы выявили в Сибири межрегиональную ячейку запрещенной террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад». Двое ее предполагаемых участников, проживавшие в Новосибирске и Омске, задержаны, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Омской области.

Источник: УФСБ России по Омской области

По данным силовиков, двое выходцев из Центральной Азии установили контакт с находящимся в международном розыске эмиссаром террористической организации, после чего организовали сбор денежных средств с целью приобретения оружия для боевиков.

Кроме того, мужчины изучали способы изготовления самодельных взрывных устройств, прошли обучение минно-взрывному делу. В дальнейшем они собирались выехать из России для вступления в ряды исламских террористов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне в Новосибирской области ФСБ задержала 28-летнего выходца из ближнего зарубежья по подозрению в финансировании указанной террористической организации. В отношении него завели дело о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы).