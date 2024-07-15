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Губернатор Кондратьев следит за ситуацией с пожаром под Новороссийском

Глава региона получает оперативные сводки с места пожара под Новороссийском.

Источник: Комсомольская правда

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев следит за ситуацией с пожаром под Новороссийском и оперативно получает сводки с места происшествия. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

«Прошедшие сутки выдались неспокойными. Весь вчерашний день и ночь получал сводки о ситуации в урочище Сухая Щель под Новороссийском. Там больше 300 человек боролись и продолжают бороться с ландшафтным пожаром в лесном массиве».

написал Кондратьев

Он также напомнил, что из-за нависшей угрозы отдыхающих эвакуировали с баз отдыха и отправили в пункты временного размещения, о возможной эвакуации оповестили и местных жителей.

В тушении задействовано 84 единицы техники, применяется авиация — два спецвертолета и один самолет, ы тушении участвуют сотрудники МЧС, спасатели, казаки и волонтеры.

Кондратьев отметил, что работой руководит его заместитель Александр Нестеренко. Он регулярно докладывает обстановку.

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