Губернатор Кондратьев следит за ситуацией с пожаром под Новороссийском

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев следит за ситуацией с пожаром под Новороссийском и оперативно получает сводки с места происшествия. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.
«Прошедшие сутки выдались неспокойными. Весь вчерашний день и ночь получал сводки о ситуации в урочище Сухая Щель под Новороссийском. Там больше 300 человек боролись и продолжают бороться с ландшафтным пожаром в лесном массиве».
Он также напомнил, что из-за нависшей угрозы отдыхающих эвакуировали с баз отдыха и отправили в пункты временного размещения, о возможной эвакуации оповестили и местных жителей.
В тушении задействовано 84 единицы техники, применяется авиация — два спецвертолета и один самолет, ы тушении участвуют сотрудники МЧС, спасатели, казаки и волонтеры.
Кондратьев отметил, что работой руководит его заместитель Александр Нестеренко. Он регулярно докладывает обстановку.