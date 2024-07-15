Арестован один из стрелявших в популярном ночном клубе в Приморье

«Трое жителей пгт. Зарубино подозреваются в том, что 13 июля 2024 года в составе группы лиц по предварительном сговору, возле ночного заведения на ул. Школьной в с. Андреевка развязали конфликт с охраной, после чего открыли стрельбу из пневматического оружия, причинив имущественный ущерб», — сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
В настоящее время точно известно об аресте одного из участников инцидента. Конфликт в заведении, по предварительной информации, начался из-за отказа администрации клуба молодым людям в приеме на работу. Парни хотели трудоустроиться в качестве охранников.
Суд Приморского края постановил заключить под стражу на два месяца 25-летнего Анатолия Гузеева, который активно занимается боевыми искусствами и работает в спортзале. Также сообщается об аресте по подозрению в хулиганстве с применением оружия двух оставшихся участников нападения на клуб.
Расследование уголовного дела по статье продолжается под контролем прокуратуры Приморского края.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал в подробностях о той злополучной ночи в поселке Андреевка, когда группа молодых людей устроила драку со стрельбой.