Арестован один из стрелявших в популярном ночном клубе в Приморье

«Трое жителей пгт. Зарубино подозреваются в том, что 13 июля 2024 года в составе группы лиц по предварительном сговору, возле ночного заведения на ул. Школьной в с. Андреевка развязали конфликт с охраной, после чего открыли стрельбу из пневматического оружия, причинив имущественный ущерб», — сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.