Бывшего сотрудника органов опеки будут судить по делу Далера Бобиева

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В пресс-службе ведомства сообщили, что ведущий специалист отдела опеки и попечительства Управления социальной политики регионального минсоцполитики № 25 внесла в официальный документ заведомо ложные сведения. Она в срок с 1 по 4 декабря должна была проверить условия проживания находящегося под опекой Далера. Однако свои обязанности женщина не выполнила, она лишь позвонила по телефону опекунше ребенка и, руководствуясь ее словами, внесла в официальный акт недостоверные сведения.
Сотрудник опеки написала, что «содержание, воспитание и образование подопечного ребенка соответствует требованиям, установленным законодательством» и что якобы «во время проведения проверки малолетний был здоров, безопасность ребенка опекуном обеспечена». На самом деле мальчик был уже мертв. Уголовное дело в отношении недобросовестной работницы опеки будет рассматриваться в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.
Шестилетнего Далера Бобиева искали всем Екатеринбургом с 26 июня 2023 года, когда его опекунша Вероника Наумова сообщила в полицию о побеге мальчика из дома. Тело ребенка нашли на третьи сутки в семейном гараже. Женщина заявила, что ребенок умер, захлебнувшись в ванной, и она спрятала его, так как испугалась. Опекунша скрывала смерть мальчика полгода и все это время получала пособие за мертвого малыша. Наумова обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего», пп. «г» и «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание малолетнего» и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Адвокат Вероники Наумовой Елена Хорова подтвердила, что опекунша частично признала вину в истязаниях, но не признала, что связывала мальчика и ставила его в подвал.