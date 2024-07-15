В Воронеже на водохранилище перевернулся катер с 3 детьми: причины ЧП устанавливают следователи

Информация о ЧП на воде поступила спасателям ближе к шести вечера. По установленным данным, катер врезался в одну из опор ЛЭП. В итоге пострадал водитель судна, ему потребовалась госпитализация.
К установлению обстоятельств произошедшего подключились следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте. Представители ведомства заявили о проведении проверки по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
«Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — сообщают в пресс-службе профильного ведомства.