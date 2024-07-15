Мужчина погиб при пожаре дома в Мостовском районе



Тревожное сообщение поступило спасателям 14 июля около 16.30. Горел жилой дом в деревне Котчино Мостовского района. Не обошлось без жертв. В огне погиб хозяин дома 1981 года рождения. Также повреждено имущество, перекрытие и кровля строения.



Специалисты устанавливают обстоятельства и причину пожара.



Спасатели напоминают: чтобы не попасть в списки погорельцев, соблюдайте правила безопасности, будьте предельно осторожны в обращении с огнем, содержите в исправности печное отопление и не перегружайте электросеть.