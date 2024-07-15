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Мужчина погиб при пожаре дома в Мостовском районе

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре дома в Мостовском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.


Тревожное сообщение поступило спасателям 14 июля около 16.30. Горел жилой дом в деревне Котчино Мостовского района. Не обошлось без жертв. В огне погиб хозяин дома 1981 года рождения. Также повреждено имущество, перекрытие и кровля строения.

Специалисты устанавливают обстоятельства и причину пожара.

Спасатели напоминают: чтобы не попасть в списки погорельцев, соблюдайте правила безопасности, будьте предельно осторожны в обращении с огнем, содержите в исправности печное отопление и не перегружайте электросеть.

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