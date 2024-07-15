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Пермячке предъявлено обвинение в убийстве её девятилетнего сына

34-летней жительнице Перми предъявлено обвинение в совершении преступления «Убийство малолетнего». Женщина свою вину не признала.

Следственный комитет установил, что в ночь с 11 на 12 июля в Мотовилихинском районе г. Перми обвиняемая задушила своего сына, находясь у себя в квартире. После она оставила на теле ребенка колото-резаные раны.

Пермячка поместила тело мальчика в чемодан и отнесла к мусорным контейнерам в Ленинском районе города Перми. Чемодан с убитым ребёнком нашел бездомный мужчина.

По факту убийства малолетнего было возбуждено уголовное дело. Следствие установило личность подозреваемой — женщины, которая принесла чемодан на мусорную площадку. Её задержали 13 июля следователи совместно с полицейскими.

«В ходе допроса вину в совершении убийства обвиняемая не признала, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

СК