Пермячке предъявлено обвинение в убийстве её девятилетнего сына

Следственный комитет установил, что в ночь с 11 на 12 июля в Мотовилихинском районе г. Перми обвиняемая задушила своего сына, находясь у себя в квартире. После она оставила на теле ребенка колото-резаные раны.
Пермячка поместила тело мальчика в чемодан и отнесла к мусорным контейнерам в Ленинском районе города Перми. Чемодан с убитым ребёнком нашел бездомный мужчина.
По факту убийства малолетнего было возбуждено уголовное дело. Следствие установило личность подозреваемой — женщины, которая принесла чемодан на мусорную площадку. Её задержали 13 июля следователи совместно с полицейскими.
«В ходе допроса вину в совершении убийства обвиняемая не признала, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.