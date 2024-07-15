СК завел дело против школьницы, пожарившей сосиски на Вечном огне

По данным прокуратуры, инцидент произошел 13 июля у мемориала в подмосковном городе Руза. Следователи завели дело об осквернении символов воинской славы и вандализме — ч. 3 ст. 354.1 и ст. 214 Уголовного кодекса. Правонарушение совершила 14-летняя девочка, ее допросили в присутствии родителей и поставили на учет.