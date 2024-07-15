Пожарные-спасатели прибыли на место в 3:07 и установили, что столкнулись три авто: полуприцеп Volvo, Lada Kalina и Toyota. В результате происшествия погибли два человека, включая несовершеннолетнего 2019 года рождения, еще восемь получили травмы. Они госпитализированы в Центральную городскую районную больницу Сызрани.
В Самарской области два человека погибли и восемь пострадали в ДТП
Авария, в которой два человека погибли и восемь пострадали, произошла в Самарской области ночью в понедельник, 15 июля. Происшествие случилось в 2:54 (MSK+1) на 876 км трассы М-5. Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.