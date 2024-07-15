В микрорайоне ЖБИ местные жители обнаружили труп

В Екатеринбурге утром 15 июля жители микрорайона ЖБИ обнаружили труп. По словам местных, накрытое черным пакетом тело лежало рядом с домом по адресу улица Панельная, 11 «а», сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Редакция «КП-Екатеринбург» запросила подтверждение информации в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. По полученной информации, на место ЧП выехал следователь следственного отдела по Кировскому району. Предстоит установить обстоятельства гибели человека.
— С целью определения точной причины смерти обнаруженного гражданина будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что тело обнаружили сотрудники отдела полиции № 2. Его личность удалось оперативно установить. Погибший — мужчина 1960 года рождения.
— Признаков криминала в ситуации на данный момент не усматривается, — отметили в полиции.
Напомним, 12 июля был обнаружен труп на Уралмаше в районе перекрестка улиц Кировградской и Бакинских Комиссаров. По информации источника «КП-Екатеринбург» в силовых структурах, гибель человека не связана с криминалом.