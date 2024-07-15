В Подмосковье в торговом центре произошла стрельба

«В одном из Telegram-каналов размещено видео массовой драки со стрельбой на территории торгового центра в деревне Марусино городского округа Люберцы Московской области. Сообщается, что группа лиц неславянской внешности проявила агрессию в отношении другой компании, а один из нападавших выстрелил молодому человеку в лицо из пневматического пистолета», — сказали в пресс-службе.