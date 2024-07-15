В Подмосковье в торговом центре произошла стрельба

«В одном из Telegram-каналов размещено видео массовой драки со стрельбой на территории торгового центра в деревне Марусино городского округа Люберцы Московской области. Сообщается, что группа лиц неславянской внешности проявила агрессию в отношении другой компании, а один из нападавших выстрелил молодому человеку в лицо из пневматического пистолета», — сказали в пресс-службе.
В СК добавили, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). «Глава Следственного комитета дал поручение и.о. руководителя ГСК СК России по Московской области Яковлеву Я. А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — добавили в ведомстве. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.