Чиновника в Ангарске будут судить за ущерб государству почти на 30 миллионов рублей

Следствие полагает, что обвиняемый в 2019 году, когда занимал должность руководителя службы муниципального хозяйства в Ангарске, не проконтролировал объём и качество выполненных работ на федеральной трассе «Байкал», которая пролегает через город. Без необходимой проверки он подписал подложные документы о стоимости и объёме выполненных работ, часть из которых была сделана только на бумаге.
Указанными действиями бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере более 29 миллионов рублей, а также существенно нарушены охраняемые законом интересы государства, — уточнили в прокуратуре.
Подрядчика, который выполнял работы и предоставил подложные сведения, тоже будут судить. Уголовное дело в его отношении по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) выделено в отдельное производство.