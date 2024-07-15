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Чиновника в Ангарске будут судить за ущерб государству почти на 30 миллионов рублей

Ангарский городской суд рассмотрит уголовное дело, заведённое на 62-летнего чиновника. Его обвиняют в халатности, которая привела к особо крупному ущербу (ст. 293 УК РФ). Об этом информационному агентству «ТК Город» рассказали в прокуратуре Приангарья.

Следствие полагает, что обвиняемый в 2019 году, когда занимал должность руководителя службы муниципального хозяйства в Ангарске, не проконтролировал объём и качество выполненных работ на федеральной трассе «Байкал», которая пролегает через город. Без необходимой проверки он подписал подложные документы о стоимости и объёме выполненных работ, часть из которых была сделана только на бумаге.

Указанными действиями бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере более 29 миллионов рублей, а также существенно нарушены охраняемые законом интересы государства, — уточнили в прокуратуре.

Подрядчика, который выполнял работы и предоставил подложные сведения, тоже будут судить. Уголовное дело в его отношении по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) выделено в отдельное производство.