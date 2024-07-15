Чиновника в Ангарске будут судить за ущерб государству почти на 30 миллионов рублей

Следствие полагает, что обвиняемый в 2019 году, когда занимал должность руководителя службы муниципального хозяйства в Ангарске, не проконтролировал объём и качество выполненных работ на федеральной трассе «Байкал», которая пролегает через город. Без необходимой проверки он подписал подложные документы о стоимости и объёме выполненных работ, часть из которых была сделана только на бумаге.