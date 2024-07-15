Под Волгоградом на площади 300 квадратов всю ночь горела свалка

В ночь на 14 июля в Калачевском районе спасатели тушили горящую свалку. О пожаре в экстренные службы сообщили местные жители, которые увидели столб дыма. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, огонь охватил огромную площадь — около 300 квадратных метров. На тушение пожара ушло порядка семи часов.
— Около пяти утра пожар ликвидирован сотрудниками 39 пожарно-спасательной части. Погибших пострадавших нет, — уточнили в региональном ведомстве.
Волгоградцам напоминают о правилах пожарной безопасности. В случае ЧП необходимо звонить по номеру 101.