В Пермском крае мужчина пытался зарезать соседа из-за шума по ночам

Мужчина в Пермском крае пытался зарезать соседа из-за шума в ночное время, сообщает краевой суд.
Конфликт между соседями произошёл в 2023 году в селе Ольховка. 65-летний мужчина не мог уснуть из-за шума в соседней квартире — ему мешала музыка и доносившиеся из жилища шум и крики. Пенсионер попробовал поговорить с хозяином квартиры, но ситуация не изменилась. После этого мужчина решил разрешить конфликт другим способом.
Пожилой мужчина взял в своей квартире нож и дважды ударил соседа в живот и грудь. Пострадавший выбежал на улицу, где ему оказали медицинскую помощь.
Чайковский городской суд признал мужчину виновным по статье УК РФ «Покушение на убийство, если преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам». Поскольку пенсионер ранее был судим за особо тяжкое преступление, инстанция приняла решение изолировать его от общества.
Мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет в исправительной колонии особого режима. 65-летний подсудимый также будет обязан выплатить пострадавшему 800 тысяч рублей.