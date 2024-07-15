В Пермском крае мужчина пытался зарезать соседа из-за шума по ночам

Конфликт между соседями произошёл в 2023 году в селе Ольховка. 65-летний мужчина не мог уснуть из-за шума в соседней квартире — ему мешала музыка и доносившиеся из жилища шум и крики. Пенсионер попробовал поговорить с хозяином квартиры, но ситуация не изменилась. После этого мужчина решил разрешить конфликт другим способом.