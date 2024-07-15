ФСБ задержала пособника террористов в Омске

В Омске сотрудники ФСБ задержали пособника террористов. Еще одного — в Новосибирске. Как сообщили в ведомстве, задержанные являются выходцами из стран Центрально-Азиатского региона.
Омич и новосибирец вышли на контакт с эмиссаром одной их террористических организаций. Затем они организовали сбор денег для покупки оружия для боевиков.
Фигуранты дела также изучали способы изготовления самодельно взрывного устройства и прошли обучение минно-взрывному делу.
В дальнейшем задержанные планировали выехать из России для вступления в ряды исламских террористов.
Оба фигуранта дела задержаны. На них завели уголовное дело по статьям террористической направленности. По решению суда омич заключен под стражу.