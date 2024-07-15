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Водитель такси погиб в ДТП с фурой в Дзержинске

Авария произошла на Автозаводском шоссе.

Источник: ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

Вечером 14 июля в Дзержинске в ДТП с фурой погиб водитель такси. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Нижегородской области.

В 19.30 на Автозаводском шоссе 37-летний таксист на «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в фуру «МАН» с полуприцепом. От удара машину развернуло.

Водитель такси скончался на месте до приезда скорой помощи.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде водитель «Мерседеса», уходя от преследования дорожных полицейских, протаранил несколько машин.