Число погибших в ДТП под Сызранью выросло до 3 человек

В настоящее время 7 пострадавших, в том числе, двое детей, госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние трех пациентов оценивается как тяжелое, четыре пациента находятся в состоянии средней степени тяжести. Запланирована медицинская эвакуация детей для специализированного лечения в областную больницу с привлечением вертолета санавиации.