Прокурор запросил пожизненный срок подозреваемому в убийстве 7-летней Миланы Давыдовой

«Прошу признать подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 99 УК РК (“Убийство малолетнего лица, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, находящемуся в заведомо беспомощном положении, совершенное с особой жестокостью группой лиц” — прим. ред.) и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы».

Вину матери Миланы Давыдовой по этой статье обвинение также считает доказанной и просит назначить ей 20 лет лишения свободы. Согласно материалам дела, женщина избила дочь до потери сознания.

Дело о жестоком убийстве девочки ее матерью и любовником с марта 2024 года рассматривают в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Павлодарской области. Процесс приостанавливали, чтобы провести дополнительную комиссионную стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в отношении подсудимой. В настоящее время установлено, что женщина не страдала и не страдает психическими расстройствами.

Также подсудимая обвиняла полицейских в психологическом и физическом давлении при проведении следственных действий и принуждении к даче показаний. Досудебное расследование по данному заявлению проводило управление собственной безопасности департамента полиции Павлодарской области. Как стало известно, дело прекратили в связи с недоказанностью.

Тем временем по заявлению второго подсудимого прокуратурой Павлодарской области продолжается досудебное расследование по ст. 146 ч. 2 УК РК (пытки. — прим. ред.). Когда дело начал рассматривать суд, мужчина заявил, что сотрудники полиции оказывали на него давление, в том числе физическое. Это якобы вынудило его во время следствия признаться, что он непосредственно участвовал в убийстве ребенка. В суде он дал показания, что лишь спрятал тело рядом с домом.