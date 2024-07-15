Прокурор запросил пожизненный срок подозреваемому в убийстве 7-летней Миланы Давыдовой

Сегодня, 15 июля 2024 года завершились прения по делу о жестоком убийстве ребенка в селе Бескауга Павлодарской области.
«Прошу признать подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 99 УК РК (“Убийство малолетнего лица, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, находящемуся в заведомо беспомощном положении, совершенное с особой жестокостью группой лиц” — прим. ред.) и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы».
Вину матери Миланы Давыдовой по этой статье обвинение также считает доказанной и просит назначить ей 20 лет лишения свободы. Согласно материалам дела, женщина избила дочь до потери сознания.
Дело о жестоком убийстве девочки ее матерью и любовником с марта 2024 года рассматривают в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Павлодарской области. Процесс приостанавливали, чтобы провести дополнительную комиссионную стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в отношении подсудимой. В настоящее время установлено, что женщина не страдала и не страдает психическими расстройствами.
Также подсудимая обвиняла полицейских в психологическом и физическом давлении при проведении следственных действий и принуждении к даче показаний. Досудебное расследование по данному заявлению проводило управление собственной безопасности департамента полиции Павлодарской области. Как стало известно, дело прекратили в связи с недоказанностью.
В ходе прений мать признала вину частично, ее подельник продолжает настаивать на невиновности. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.
Как сообщалось, в ходе главного судебного разбирательства сторона обвинения раскрыла страшные подробности преступления, совершенного в селе Бескауга.
По версии следствия, 17 ноября в дом к Давыдовым пришел любовник матери, которая была дома одна. Вернувшаяся раньше времени из школы Милана застала их за занятием сексом и пригрозила раскрыть правду отцу. За это ребенок был избит матерью до потери сознания. Убийство, по материалам дела, завершил сосед, который задушил девочку ремнем. Произошло это на глазах у младшего брата Миланы.
Обоим подсудимым предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 99 УК РК — «Убийство малолетнего лица, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, находящемуся в заведомо беспомощном положении, совершенное с особой жестокостью группой лиц». Им грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
17 ноября жительница села Бескауга заявила о пропаже старшей, семилетней дочери. На поиски ребенка были брошены силы полиции, ДЧС. Несмотря на сложные погодные условия, помощь оказывали многочисленные волонтеры.
19 ноября девочку нашли мертвой.