Северо-восток Приангарья задыхается от дыма

По словам чиновника, на задымление жалуются жители Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов. Там есть свои действующие лесные пожары, но почти весь дым возник от других возгораний.
«Проанализировали космические снимки, направление ветра. Было установлено, что основная часть задымленности — 95% — формируется и перемещается в Приангарье с территории соседних регионов», — пояснил Читоркин.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ.
В Якутии, Заайкальскомкрае и Бурятии введены режимы ЧС из-за лесных пожаров:
- в Якутии зафиксировано 119 лесных пожаров на площади 296 тысяч га, половина из них — на границе с Бодайбинским районом;
- в Забайкальском крае действует 99 пожаров на площади 340 тысяч га, из них 30% площадей —на границе с Иркутской областью;
- в Бурятии 20 лесных пожаров на площади 21 тысяч гектаров, 90% возгораний возле Приангарья. В этих трех регионах введены режимы ЧС.
По данным МЧС, в Иркутской области зафиксировано 19 действующих очагов на общей площади 3 430 гектаров.
Напомним, глава Минприроды РФ предупредил, что в Иркутской области ожидается пик лесных пожаров.