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Северо-восток Приангарья задыхается от дыма

В северо-восточных районах Иркутской области распространяется сильная задымленность, пришедшая из соседних регионов, сообщил зампредседателя правительства Приангарья Владимир Читоркин, передает ИА «ТК Город».

Источник: телеграм-канал

По словам чиновника, на задымление жалуются жители Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов. Там есть свои действующие лесные пожары, но почти весь дым возник от других возгораний.

«Проанализировали космические снимки, направление ветра. Было установлено, что основная часть задымленности — 95% — формируется и перемещается в Приангарье с территории соседних регионов», — пояснил Читоркин.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ.

В Якутии, Заайкальскомкрае и Бурятии введены режимы ЧС из-за лесных пожаров:

  • в Якутии зафиксировано 119 лесных пожаров на площади 296 тысяч га, половина из них — на границе с Бодайбинским районом;
  • в Забайкальском крае действует 99 пожаров на площади 340 тысяч га, из них 30% площадей —на границе с Иркутской областью;
  • в Бурятии 20 лесных пожаров на площади 21 тысяч гектаров, 90% возгораний возле Приангарья. В этих трех регионах введены режимы ЧС.

По данным МЧС, в Иркутской области зафиксировано 19 действующих очагов на общей площади 3 430 гектаров.

Напомним, глава Минприроды РФ предупредил, что в Иркутской области ожидается пик лесных пожаров.

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