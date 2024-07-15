Насильное выселение: суд арестовал Марата Айтенова

«В ходе судебного заседания правонарушитель вину свою не признал. Он пояснил, что бывшая супруга отказалась по его просьбе отдать детей, держала их за руку. Он стал тянуть ее, сидевшую на полу, за ноги, чтобы отобрать детей. Отметил, что нецензурной бранью не выражался, ее не бил», — говорится в сообщении.