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Хабаровчанка перевела мошенникам около 10 миллионов рублей

Менеджер из Хабаровска за несколько месяцев «инвестировала» в несуществующий бизнес почти 10 миллионов рублей. 38-летняя женщина верила, что скоро получит прибыль.

Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, горожанка попалась на распространенную схему мошенничества. Она сама нашла в интернете рекламу компании, обещающей быстрые и большие деньги. Попробовала вложить сначала маленькую сумму, получила прибыль. Это заставило ее поверить, что она имеет дело с приличной компанией. Вложения стали расти, вскоре она перевела 3 миллиона 860 тысяч личных сбережений. Но тут «фирма» потребовала оплатить некие налоговые сборы, страховки и комиссии, без которых «инвестор» не сможет получить свой «заработок». Женщина набрала кредитов, когда стали отказывать банки, заняла у родственников.

Осознала, что стала жертвой мошенников, когда те, выжав из нее все деньги, прекратили с ней общение. Тогда потерпевшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество». Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.