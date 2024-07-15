Хабаровчанка перевела мошенникам около 10 миллионов рублей

Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, горожанка попалась на распространенную схему мошенничества. Она сама нашла в интернете рекламу компании, обещающей быстрые и большие деньги. Попробовала вложить сначала маленькую сумму, получила прибыль. Это заставило ее поверить, что она имеет дело с приличной компанией. Вложения стали расти, вскоре она перевела 3 миллиона 860 тысяч личных сбережений. Но тут «фирма» потребовала оплатить некие налоговые сборы, страховки и комиссии, без которых «инвестор» не сможет получить свой «заработок». Женщина набрала кредитов, когда стали отказывать банки, заняла у родственников.