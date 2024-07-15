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Момент взрыва в частном доме сняли на видео в Краснодаре

Вечером 14 июля жителей Краснодара напугал мощный взрыв во время пожара. Кадры с места происшествия быстро распространились в социальных сетях, вызывая волну обсуждений и беспокойства.

Вечером 14 июля жителей Краснодара напугал мощный взрыв во время пожара. Кадры с места происшествия быстро распространились в социальных сетях, вызывая волну обсуждений и беспокойства. Пожар произошел на 13-м километре Ростовского шоссе в садовом товариществе «Калинино» на улице Отрадной, 12. Очевидцы рассказали, что пожар начался в частном доме, а затем взорвался газовый баллон, что и вызвало мощный взрыв.

Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров, что потребовало значительных усилий пожарных. В тушении пожара участвовали 18 человек и 5 единиц техники, сообщили в МЧС.

К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Однако взрыв и последующий пожар нанесли серьезный ущерб дому.

Напомним, что ранее «Новая Кубань» сообщала о крупном пожаре в Адыгее, где 13 июля огонь охватил сразу пять зданий.

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