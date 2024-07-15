Сити-менеджер Ростова-на-Дону выступил с обращением в связи с пожарами

Свое обращение сити-менеджер опубликовал вчера, 14 июля. В этот день возгорания произошли на улице Рябышева (горела хозпостройка, без пострадавших), в СНТ «Путеец» (горели трава и две хозпостройки), на улице Береговой (пожар в квартире 32-этажного жилого дома, без пострадавших), на улице Тружеников (горела хозпостройка) и на бульваре Платова (горела квартира).