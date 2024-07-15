В Перми от пьющей матери забрали девятилетнюю девочку

Ранее в суд поступил иск о лишении родительских прав от Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Орджоникидзевского района г. Перми.
Отец ребенка самоустранился от воспитания, а мать была в длительных запоях. В доме не было нормальной еды, девочка самостоятельно без сопровождения взрослых ходила купаться в Каме.
В итоге суд принял решение изъять ребенка из неблагополучной семьи. Судебные приставы выехали по адресу и передали девочку органам опеки и попечительства.
Матери разъяснили, что через суд она может вернуть право воспитывать ребенка, но для этого ей необходимо избавиться от вредных привычек и заняться родительскими обязанностями.