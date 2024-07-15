Рост числа заболевших и санитарные нарушения: все о ЧП в лагере Евпатории

«По факту регистрации 10 июля случаев острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере ООО “Каламитский Бриз” в поселке Заозерное городского округа Евпатория… проводится эпидемиологическое расследование», — сказано в сообщении.
Всего, по данным ведомства, госпитализированы 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено в ходе медицинского наблюдения за контактными. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.
Исследования клинических материалов от больных и декретированного персонала, проб пищевых продуктов, воды, смывов с объектов окружающей среды показали, что речь идет о норовирусной инфекции, причиной распространения которой стали нарушения санитарного законодательства при организации питания, питьевого режима, дезинфекции. Также первых заболевших изолировали несвоевременно, что способствовало распространению инфекции.
«В ООО “Каламитский Бриз” организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, ежедневный контроль за проведением медицинского наблюдения за контактными, за соблюдением дезинфекционного режима. Эпидрасследование продолжается», — уточнили в ведомстве.
По информации прокуратуры Крыма, прокурор республики Олег Камшилов поручил провести проверку по факту заболевания детей.
«В ходе организованных надзорных мероприятий с привлечением специалистов будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации отдыха детей. Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре Крыма», — сообщили в надзорном ведомстве.
В Крыму с начала лета увеличилось число вызовов «скорой» на случаи, связанные с острыми кишечными инфекциями, сообщали ранее в Министерстве здравоохранения республики.