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Рост числа заболевших и санитарные нарушения: все о ЧП в лагере Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. 26 детей госпитализированы с кишечной инфекцией из детского оздоровительного лагеря «Каламитский Бриз» в Евпатории. Как сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, по данному факту открыто эпидемиологическое расследование.

Источник: РИА "Новости"

«По факту регистрации 10 июля случаев острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере ООО “Каламитский Бриз” в поселке Заозерное городского округа Евпатория… проводится эпидемиологическое расследование», — сказано в сообщении.

Всего, по данным ведомства, госпитализированы 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено в ходе медицинского наблюдения за контактными. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Исследования клинических материалов от больных и декретированного персонала, проб пищевых продуктов, воды, смывов с объектов окружающей среды показали, что речь идет о норовирусной инфекции, причиной распространения которой стали нарушения санитарного законодательства при организации питания, питьевого режима, дезинфекции. Также первых заболевших изолировали несвоевременно, что способствовало распространению инфекции.

«В ООО “Каламитский Бриз” организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, ежедневный контроль за проведением медицинского наблюдения за контактными, за соблюдением дезинфекционного режима. Эпидрасследование продолжается», — уточнили в ведомстве.

По информации прокуратуры Крыма, прокурор республики Олег Камшилов поручил провести проверку по факту заболевания детей.

«В ходе организованных надзорных мероприятий с привлечением специалистов будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации отдыха детей. Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре Крыма», — сообщили в надзорном ведомстве.

В Крыму с начала лета увеличилось число вызовов «скорой» на случаи, связанные с острыми кишечными инфекциями, сообщали ранее в Министерстве здравоохранения республики.