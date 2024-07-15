Рост числа заболевших и санитарные нарушения: все о ЧП в лагере Евпатории

Исследования клинических материалов от больных и декретированного персонала, проб пищевых продуктов, воды, смывов с объектов окружающей среды показали, что речь идет о норовирусной инфекции, причиной распространения которой стали нарушения санитарного законодательства при организации питания, питьевого режима, дезинфекции. Также первых заболевших изолировали несвоевременно, что способствовало распространению инфекции.