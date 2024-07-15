Женщина утонула в озере в Лепеле

Информация о том, что на акватории озера Лепельское в районном центре утонула женщина, поступила спасателям 14 июля в 23.19. Местная жительница 1983 года рождения отдыхала на озере в компании знакомых. Решив искупаться, она пошла к озеру. Отсутствие женщины заметили не сразу и только спустя 10 минут начали ее искать. Когда самостоятельные поиски не принесли результата — сообщили о случившемся в милицию.



Прибывшие к месту вызова работники МЧС совместно с работниками ОСВОД искали женщину. В 12 м от берега, на глубине 0,7 м, тело женщины обнаружили и извлекли из воды работники ОСВОД.