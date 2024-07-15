Информация о том, что на акватории озера Лепельское в районном центре утонула женщина, поступила спасателям 14 июля в 23.19. Местная жительница 1983 года рождения отдыхала на озере в компании знакомых. Решив искупаться, она пошла к озеру. Отсутствие женщины заметили не сразу и только спустя 10 минут начали ее искать. Когда самостоятельные поиски не принесли результата — сообщили о случившемся в милицию.
Прибывшие к месту вызова работники МЧС совместно с работниками ОСВОД искали женщину. В 12 м от берега, на глубине 0,7 м, тело женщины обнаружили и извлекли из воды работники ОСВОД.
Женщина утонула в озере в Лепеле
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина утонула в озере в Лепеле. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Информация о том, что на акватории озера Лепельское в районном центре утонула женщина, поступила спасателям 14 июля в 23.19. Местная жительница 1983 года рождения отдыхала на озере в компании знакомых. Решив искупаться, она пошла к озеру. Отсутствие женщины заметили не сразу и только спустя 10 минут начали ее искать. Когда самостоятельные поиски не принесли результата — сообщили о случившемся в милицию.