Новое ЧП в Молдове: инцидент со стрельбой на КПП в Кагуле

«Во время проверки табельного оружия один из сотрудников произвел случайный выстрел, ранив в ногу свою коллегу. Ее немедленно осмотрели медработники, жизни женщины ничего не угрожало. В настоящее время состояние ее здоровья стабильное», — информирует ведомство.