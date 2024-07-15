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Новое ЧП в Молдове: инцидент со стрельбой на КПП в Кагуле

Один сотрудник Погранполиции Молдовы ранил другого, проверяя табельное оружие.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. ЧП произошло вечером в воскресенье на КПП Кагул, сообщили в Пограничной полиции.

В результате инцидента один сотрудник ранил другого, к счастью, никто не погиб.

«Во время проверки табельного оружия один из сотрудников произвел случайный выстрел, ранив в ногу свою коллегу. Ее немедленно осмотрели медработники, жизни женщины ничего не угрожало. В настоящее время состояние ее здоровья стабильное», — информирует ведомство.

Пограничная полиция начала расследование для выяснения всех обстоятельств ситуации.