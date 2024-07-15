Магия вне Хогвартса. В Джизаке обнаружили очередной переполненный пассажирами Damas. Видео

Сотрудники ГСБДД оперативно отреагировали на данный инцидент и приняли необходимые меры для устранения нарушения. Водителя автомобиля оштрафовали в соответствии с действующим законодательством, а также напомнили всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил перевозки пассажиров, так как данное нарушение может привести к угрозе безопасности не только пассажиров авто, но и окружающих.