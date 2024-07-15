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Магия вне Хогвартса. В Джизаке обнаружили очередной переполненный пассажирами Damas. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Джизакской области остановили автомобиль Damas, перевозивший аж 14 взрослых пассажиров. Как они там уместились, остается загадкой, возможно, применили заклинание незримого расширения из знаменитой кинофраншизы о Гарри Поттере?

В ГСБДД отметили, что водитель превысил допустимое количество людей для перевозки в транспортном средстве. Сообщается, что фактическая масса транспортного средства не должна превышать разрешенную максимальную массу, установленную заводом-изготовителем. Об этом говорится в пункте 6 статьи 159 Правил дорожного движения.

Сотрудники ГСБДД оперативно отреагировали на данный инцидент и приняли необходимые меры для устранения нарушения. Водителя автомобиля оштрафовали в соответствии с действующим законодательством, а также напомнили всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил перевозки пассажиров, так как данное нарушение может привести к угрозе безопасности не только пассажиров авто, но и окружающих.