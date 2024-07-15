Завершено дело бывших начальников тыла МВД Татарстана Шакирова и Мешкова

В Татарстане завершено расследование уголовного дела бывших начальников тыла МВД республики полковника Рамиля Шакирова и начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД региона» полковника Артема Мешкова, сообщили в пресс-службе Басманного района суда Москвы.
По версии следствия, фигуранты получили взятку в размере 20 миллионов рублей за предоставление госконтрактов на ремонт служебного автотранспорта. Подсудимые отрицают свою вину. Они заявили, что подрядчики определялись по итогам проведения тендеров, а утверждала их целая комиссия. В результате суд в очередной раз продлил фигурантам срок содержания под стражей.
Уголовное дело в отношении Шакирова и Мешкова было возбуждено в Казани в сентябре 2022 года. Речь идет о статье, которая предусматривает ответственность за посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.
Напомним, в Казани по подозрению в получении взятки задержали начальника ОП «Вишневский». В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении полицейского уголовного дела.
Как писал сайт KP.RU, во время допроса мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, полностью признала вину.