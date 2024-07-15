Завершено дело бывших начальников тыла МВД Татарстана Шакирова и Мешкова

По версии следствия, фигуранты получили взятку в размере 20 миллионов рублей за предоставление госконтрактов на ремонт служебного автотранспорта. Подсудимые отрицают свою вину. Они заявили, что подрядчики определялись по итогам проведения тендеров, а утверждала их целая комиссия. В результате суд в очередной раз продлил фигурантам срок содержания под стражей.