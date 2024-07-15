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На «Корзинку» возбудили дело за «самую низкую цену»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей возбудил дело в отношении «Корзинки». Сеть супермаркетов использовала в рекламе акционных товаров фразу «самая низкая цена», при этом в других магазинах и на рынках цены были такими же, передает корреспондент Podrobno.uz.

В комитете отметили, что использование фраз «Самая низкая цена для повседневных покупок», «Самая низкая цена — в “Корзинке” и других может вводить в заблуждение потребителей.

Изучив рекламу в акционном каталоге, специалисты установили, что заявленные как «самые низкие» цены на отдельные виды товаров не отличаются от цен на те же товары, продаваемые в других супермаркетах и на рынках.

В связи с этим комитетом возбуждено дело по части 1 статьи 16 закона о рекламе (ненадлежащая реклама не допускается) и части 1 статьи 6 закона о защите прав потребителей (продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую, достоверную и доступную информацию о реализуемых им товарах).