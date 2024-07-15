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Стала известна причина избиения девочки на пустыре в Парголово

В Петербурге подростки поставили на колени девочку из-за пропавших денег.

Избиение 14-летней девочки в Парголово, которое произошло накануне вечером, могло стать продолжением истории с пропажей денег. Об этом 15 июля стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, пострадавшая девочка живет в многодетной семье. Незадолго до произошедшего у матери её подруги пропали 4 тысячи рублей, и дочь женщины сразу подумала на свою подружку, с которой решила разобраться «по-своему».

Вместе с друзьями она, предположительно под предлогом разговора, выманила девочку на пустырь, где поставила её на колени. Затем пошли удары по голове и телу, происходящее записывали на камеру.

Драку прервал сосед, который разогнал участников конфликта. Девочка вернулась домой и обо всем рассказала матери. Вместе они поехали в травмпункт, откуда пострадавшую направили в детскую городскую больницу. После оказания медицинской помощи подростка отпустили.

Прокуратура Петербурга проводит проверку.

Прокуратура