Продала квартиру, чтоб заработать на инвестициях: 25 человек обманули аферисты в Иркутской области за три дня

Число жертв аферистов растет, даже на старых уловках. Только за последние три дня жители Иркутской области лишись 33 миллионов рублей. Используя известную схему обмана с «инвестициями на бирже» мошенники уговорили 63-летнюю сибирячку продать квартиру и вложить деньги на «брокерский счет». Как сообщают в ГУ МВД региона с пенсионеркой связались через мессенджер и рассказали о возможностях дополнительного заработка.
— Женщина согласилась и установила на телефон торговое приложение, оформила на свое имя пять кредитных карт, два кредита, а затем перевела деньги на «брокерский счет». Спустя несколько месяцев ей рассказали о способе «повысить доход» путем продажи квартиры. Женщина выполнила указания мошенников, но вывести деньги с онлайн-кабинета не удалось, тогда аферисты попросили внести дополнительную сумму, — поделились полицейские.
Чтобы вывести деньги, пенсионерка попросила сестру взять займ и отдала деньги мошенникам. Так сибирячки лишились более 7,1 миллиона рублей.
А вот через схему «продления» срока действия сим-карты пытались обмануть 29-летнюю жительницу Ангарска. Когда она назвала секретный код из СМС оператору, ей сообщили, что деньги на счете в опасности. Тогда она взяла кредит и отправила деньги мошенникам. Так женщина лишилась 4,5 миллионов рублей.