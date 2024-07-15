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Продала квартиру, чтоб заработать на инвестициях: 25 человек обманули аферисты в Иркутской области за три дня

Более 33 миллионов отдали в руки мошенников жители Иркутской области за три дня.

Источник: Комсомольская правда

Число жертв аферистов растет, даже на старых уловках. Только за последние три дня жители Иркутской области лишись 33 миллионов рублей. Используя известную схему обмана с «инвестициями на бирже» мошенники уговорили 63-летнюю сибирячку продать квартиру и вложить деньги на «брокерский счет». Как сообщают в ГУ МВД региона с пенсионеркой связались через мессенджер и рассказали о возможностях дополнительного заработка.

— Женщина согласилась и установила на телефон торговое приложение, оформила на свое имя пять кредитных карт, два кредита, а затем перевела деньги на «брокерский счет». Спустя несколько месяцев ей рассказали о способе «повысить доход» путем продажи квартиры. Женщина выполнила указания мошенников, но вывести деньги с онлайн-кабинета не удалось, тогда аферисты попросили внести дополнительную сумму, — поделились полицейские.

Чтобы вывести деньги, пенсионерка попросила сестру взять займ и отдала деньги мошенникам. Так сибирячки лишились более 7,1 миллиона рублей.

А вот через схему «продления» срока действия сим-карты пытались обмануть 29-летнюю жительницу Ангарска. Когда она назвала секретный код из СМС оператору, ей сообщили, что деньги на счете в опасности. Тогда она взяла кредит и отправила деньги мошенникам. Так женщина лишилась 4,5 миллионов рублей.