Продала квартиру, чтоб заработать на инвестициях: 25 человек обманули аферисты в Иркутской области за три дня

— Женщина согласилась и установила на телефон торговое приложение, оформила на свое имя пять кредитных карт, два кредита, а затем перевела деньги на «брокерский счет». Спустя несколько месяцев ей рассказали о способе «повысить доход» путем продажи квартиры. Женщина выполнила указания мошенников, но вывести деньги с онлайн-кабинета не удалось, тогда аферисты попросили внести дополнительную сумму, — поделились полицейские.