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Под Челябинском мужчина во время конфликта зверски убил супругу

Под Челябинском мужчина во время конфликта зверски убил супругу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Все произошло в квартире одного из домов по улице Ленина в поселке Рощино (Сосновский район).

«Между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес не менее восьми ударов ножом по телу 57-летней женщины», — прокомментировали в региональном следственном управлении.

От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленник 56 лет задержан, стал фигурантом дела по статье «Убийство».

В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании ему меры пресечения, назначен комплекс судебных экспертиз.