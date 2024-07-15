Под Челябинском мужчина во время конфликта зверски убил супругу

Все произошло в квартире одного из домов по улице Ленина в поселке Рощино (Сосновский район).
«Между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес не менее восьми ударов ножом по телу 57-летней женщины», — прокомментировали в региональном следственном управлении.
От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленник 56 лет задержан, стал фигурантом дела по статье «Убийство».
В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании ему меры пресечения, назначен комплекс судебных экспертиз.