Задержан житель Гродно, организовавший интернет-наркомаркет

Как пояснил начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома Андрей Насытко, молодой человек с апреля этого года на территории Гродненской области организовал интернет-магазин по продаже наркотиков, а также работал курьером наркомаркета. «В соседнем государстве он приобретал грибы, содержащие особо опасные вещества. Этот товар фасовал на мелкие партии и раскладывал по тайникам», — рассказал он.



Всего было изъято более 65 гр грибов, содержащих особо опасный психотроп.



Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.