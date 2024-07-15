Как пояснил начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома Андрей Насытко, молодой человек с апреля этого года на территории Гродненской области организовал интернет-магазин по продаже наркотиков, а также работал курьером наркомаркета. «В соседнем государстве он приобретал грибы, содержащие особо опасные вещества. Этот товар фасовал на мелкие партии и раскладывал по тайникам», — рассказал он.
Всего было изъято более 65 гр грибов, содержащих особо опасный психотроп.
Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Задержан житель Гродно, организовавший интернет-наркомаркет
15 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома с коллегами из Жлобинского РОВД и Октябрьского РУВД столицы задержали 25-летнего жителя Гродно, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Как пояснил начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома Андрей Насытко, молодой человек с апреля этого года на территории Гродненской области организовал интернет-магазин по продаже наркотиков, а также работал курьером наркомаркета. «В соседнем государстве он приобретал грибы, содержащие особо опасные вещества. Этот товар фасовал на мелкие партии и раскладывал по тайникам», — рассказал он.