В Беларуси из-за непогоды погибли четыре человека, еще пять травмированы



В результате порывов ветра от упавших деревьев и элементов кровель погибли четыре человека, из них два ребенка, травмированы пять человек, из них четыре ребенка.



Вследствие вчерашнего прохождения грозового фронта с порывами ветра до 29 м/с пострадали 268 населенных пунктов в Брестской (12), Гомельской (249) и Могилевской (7) областях. Повреждены кровли 586 жилых домов, 7 объектов соцкультбыта и 146 сельскохозяйственных зданий. В Добруше Гомельской области по ул. Полевой, 43 произошло обрушение 50 кв.м утеплителя из блоков ПГС с торцевой стены пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Несущие конструкции дома не повреждены. Ведутся восстановительные работы.



Зафиксированы 819 случаев падения деревьев в Брестской (23), Гомельской (404), Минской (8) и Могилевской (384) областях и в Минске (11). Упавшими деревьями повреждены 55 автомобилей в Гомельской (46), Минской (1) и Могилевской (8) областях. Работниками спасательного ведомства и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.



По информации Белорусской железной дороги, из-за падения деревьев на железнодорожные пути задержка в движении 46 поездов в Гомельской и Могилевской областях составила от 6 минут до 7 часов 50 минут.