ВСУ проверят бригаду на покровском направлении после сообщений о потерях

По данным оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», эта бригада находится на покровском направлении. «В целях проверки ситуации в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава главнокомандующим ВС Украины принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником военной службы правопорядка ВС Украины», — говорится в сообщении в Telegram-канале Генштаба.
Ранее в соцсетях украинские военнослужащие и журналисты сообщали о высоких потерях в бригаде якобы из-за ошибочных приказов ее командира Богдана Шевчука. В частности, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) писал в Telegram-канале, что в бригаде «большая проблема с комбригом» и «если не принять меры, будет очень плохо».
В Генеральном штабе ВСУ в последнее время называют обстановку на покровском направлении сложной и напряженной.