ВСУ проверят бригаду на покровском направлении после сообщений о потерях

Ранее в соцсетях украинские военнослужащие и журналисты сообщали о высоких потерях в бригаде якобы из-за ошибочных приказов ее командира Богдана Шевчука. В частности, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) писал в Telegram-канале, что в бригаде «большая проблема с комбригом» и «если не принять меры, будет очень плохо».