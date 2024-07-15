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Пятилетняя девочка погибла из-за падения дерева в Могилевском районе

Прибывшие на место ЧП медики пытались спасти ребенка, однако девочка скончалась в машине скорой.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Пятилетний ребенок получил смертельные травмы в результате падения дерева в Могилевском районе, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 14 июля, девочка с матерью и тетей шла на электропоезд к железнодорожному остановочному пункту «Тестильщик».

«Внезапно в пути их застало ненастье. Сильные порывы ветра привели к падению деревьев, под одним из которых оказались женщины и малышка», — сказали в комитете.

По данным СК, от удара упавшей березы мать девочки потеряла сознание, а самого ребенка придавило стволом. Вторая женщина получила незначительные ушибы и извлекала пострадавших из-под дерева, а затем вызвала скорую.

Несмотря на оперативные действия прибывших медиков, ребенок скончался в машине неотложки.

Все обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются Могилевским межрайотделом СК.

Согласно информации МЧС, за минувшие сутки из-за падения деревьев и элементов кровель, сорванных ветром, погибли четыре человека (из них два ребенка), получили травмы пять граждан (в том числе четверо несовершеннолетних.

несчастный случай