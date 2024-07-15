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Пять человек утонули в Минской области в выходные

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в выходные утонули пять человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Трагические случаи произошли в Червенском, Логойском, Минском и Березинском районах. Спасены три человека.

Происшествие в Червенском районе унесло сразу две жизни. По предварительной информации, компания отдыхала на берегу реки Волма, периодически купаясь. Место не является разрешенным для купания. Один из мужчин пошел купаться и начал тонуть. Второй бросился его спасать и сам ушел под воду.

несчастный случай