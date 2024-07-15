В Белгородской области двое мужчин пострадали при атаке дрона

«В поселке Октябрьский в результате атаки дрона пострадали два мирных жителя. В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго — баротравма. Бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство уничтожено и восстановлению не подлежит. Также поврежден стоящий рядом автомобиль», — написал Гладков.