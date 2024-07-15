ОСВОД: за минувшие сутки в Беларуси утонули 20 человек

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Двадцать человек утонули в водоемах Беларуси за минувшие сутки, свидетельствуют суточные оперативные данные по регионам Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД).
По сведениям организации, в воскресенье, 14 июля, на водах были спасены 16 человек, из которых шесть несовершеннолетних. Среди утонувших — 19 взрослых и один ребенок.
По сведениям спасателей, основной причиной утоплений летом являются купание в нетрезвом состоянии, несоблюдение правил поведения на воде, а также беспечность взрослых, которые отпускают детей без присмотра плавать в водоемах. Еще одной причиной становится купание на стихийных пляжах.
По всей стране оборудованы десятки пляжей, на которых официально разрешено купаться, только в белорусской столице их насчитывается 25.
В МЧС подчеркивают, что для предупреждения трагедий на водоемах необходимо соблюдать правила безопасности: купаться только в специально отведенных местах, не плавать на матрацах, камерах и других подручных средствах, не нырять в незнакомых местах, при отдыхе у водоемов не употреблять алкоголь.