Пожилой мужчина в Дзержинском районе получил ожоги при розжиге печи

Спасателям 14 июля в 19.06 поступило сообщение о госпитализации с ожогами пенсионера 1953 года рождения. Он получил ожоги из-за вспышки паров ЛВЖ при розжиге печи на территории частного дома в деревне Волковичи.



Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.