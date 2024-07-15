Спасателям 14 июля в 19.06 поступило сообщение о госпитализации с ожогами пенсионера 1953 года рождения. Он получил ожоги из-за вспышки паров ЛВЖ при розжиге печи на территории частного дома в деревне Волковичи.
Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
Пожилой мужчина в Дзержинском районе получил ожоги при розжиге печи
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе пожилой мужчина получил ожоги при розжиге печи. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Спасателям 14 июля в 19.06 поступило сообщение о госпитализации с ожогами пенсионера 1953 года рождения. Он получил ожоги из-за вспышки паров ЛВЖ при розжиге печи на территории частного дома в деревне Волковичи.