В Омске задержали двух уроженцев ЦАР, собиравших деньги для террористов

ОМСК, 15 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Омске двух уроженцев Центральноафриканской Республики, собиравших средства для террористической организации, рассказали в пресс-службе ведомства.
Двое выходцев из ЦАР проживали в Омске и Новосибирске, они начали изучать взрывное дело и материалы террористической направленности, говорится в сообщении омского УФСБ.
«Вступив в преступный сговор, они установили контакт с находящимся в международном розыске эмиссаром террористической организации “Катиба Таухид Валь-Джихад”*, после чего организовали сбор денежных средств с целью приобретения оружия для боевиков», — заявили в пресс-службе.
В дальнейшем мужчины собирались выехать из России и вступить в ряды исламских террористов.
«В результате совместно проведенных УФСБ России по Омской и Новосибирской областям оперативно-розыскных мероприятий указанные лица были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям террористической направленности», — добавили в пресс-службе.
Пособник террористов, проживавший в Омске, арестован. Обстоятельства преступления выясняются.
* Террористическая организация, запрещена в России.