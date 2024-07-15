В Омске задержали двух уроженцев ЦАР, собиравших деньги для террористов

«Вступив в преступный сговор, они установили контакт с находящимся в международном розыске эмиссаром террористической организации “Катиба Таухид Валь-Джихад”*, после чего организовали сбор денежных средств с целью приобретения оружия для боевиков», — заявили в пресс-службе.