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В Омске задержали двух уроженцев ЦАР, собиравших деньги для террористов

ФСБ задержала в Омске двух уроженцев ЦАР, собиравших деньги для террористов.

Источник: © РИА Новости

ОМСК, 15 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Омске двух уроженцев Центральноафриканской Республики, собиравших средства для террористической организации, рассказали в пресс-службе ведомства.

Двое выходцев из ЦАР проживали в Омске и Новосибирске, они начали изучать взрывное дело и материалы террористической направленности, говорится в сообщении омского УФСБ.

«Вступив в преступный сговор, они установили контакт с находящимся в международном розыске эмиссаром террористической организации “Катиба Таухид Валь-Джихад”*, после чего организовали сбор денежных средств с целью приобретения оружия для боевиков», — заявили в пресс-службе.

В дальнейшем мужчины собирались выехать из России и вступить в ряды исламских террористов.

«В результате совместно проведенных УФСБ России по Омской и Новосибирской областям оперативно-розыскных мероприятий указанные лица были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям террористической направленности», — добавили в пресс-службе.

Пособник террористов, проживавший в Омске, арестован. Обстоятельства преступления выясняются.

* Террористическая организация, запрещена в России.