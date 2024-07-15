В закрытом режиме рассмотрят дело пятерых новосибирцев, похитивших подростка

Такое решение Железнодорожный районный суд принял «в целях недопущения распространения сведений, охраняемых федеральным законом».
Четверо фигурантов ожидают своей участи в СИЗО, пятый — под подпиской о невыезде.
Напомним, вечером 18 декабря 2023 года пятеро молодых людей в одном из кафе в Железнодорожном районе встретили незнакомого 16-летнего парня, насильно вывели его из кафе и посадили в автомобиль. Жертву избили, потребовали передать им банковскую карту и пароль от нее. С карты преступники похитили деньги в размере 250 тыс. рублей. После чего скрылись.
Поймать вымогателей сыщикам удалось весной 2024 года.
Рассмотрение дела началось 29 мая 2024 года.
Злоумышленникам предъявили обвинение по п.п. «а, в, г, д, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и по п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).