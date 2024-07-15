В закрытом режиме рассмотрят дело пятерых новосибирцев, похитивших подростка

Напомним, вечером 18 декабря 2023 года пятеро молодых людей в одном из кафе в Железнодорожном районе встретили незнакомого 16-летнего парня, насильно вывели его из кафе и посадили в автомобиль. Жертву избили, потребовали передать им банковскую карту и пароль от нее. С карты преступники похитили деньги в размере 250 тыс. рублей. После чего скрылись.