В Новосибирске школьник нашёл труп мужчины в кустах

В Ленинском районе Новосибирска на территории бывшего «Сибсельмаша» нашли труп мужчины. СК России по Новосибирской области сообщил КП-Новосибирск, что тело обнаружил школьник. После увиденного, мальчик сразу позвонил родителям, которые обратились в полицию. Причины и обстоятельства смерти мужчины пока неизвестны.
— По данному делу устанавливаются обстоятельства. Проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске поезд наехал на спящего на рельсах мужчину. От полученных травм мужчина умер, ему было 26 лет. Тело нашли между железнодорожными станциями Каргат и Кокошино.