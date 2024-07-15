Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске школьник нашёл труп мужчины в кустах

Причину смерти установит экспертиза.

В Ленинском районе Новосибирска на территории бывшего «Сибсельмаша» нашли труп мужчины. СК России по Новосибирской области сообщил КП-Новосибирск, что тело обнаружил школьник. После увиденного, мальчик сразу позвонил родителям, которые обратились в полицию. Причины и обстоятельства смерти мужчины пока неизвестны.

— По данному делу устанавливаются обстоятельства. Проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске поезд наехал на спящего на рельсах мужчину. От полученных травм мужчина умер, ему было 26 лет. Тело нашли между железнодорожными станциями Каргат и Кокошино.

СК