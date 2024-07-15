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СМИ рассказали о немецких снайперах в составе ВСУ

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В боях за Часов Яр на стороне ВСУ принимают участие немецкие снайперы, сообщает Spiegel.

Источник: Reuters

«С начала конфликта иностранцы также воюют на Украине в рядах так называемого иностранного легиона. Один из них — Отто из Баварии, 49-летний подрывник, прошедший снайперскую подготовку в бундесвере», — говорится в видеоролике.

Как указал журналист, немецкий военный еще до начала боевых действий несколько раз посещал Украину, а теперь воюет на стороне ВСУ в районе Часов Яра в качестве снайпера.

Минобороны России сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать более 5,9 тысячи боевиков.