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Подвесили за ногу и избили: под Волгоградом 25 лет назад фермер убил сторожа

В Волгоградской области за убийство 25-летней давности задержали фермера.

Источник: СУ СКР по Волгоградской области

Волгоградские следователи раскрыли жестокое убийство сторожа, совершенное 25 лет назад. В преступлении обвиняют фермера из Суровикинского района. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление произошло в 1999 году. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы. Тогда из-за отсутствия улик дело пришлось приостановить, но в текущем году сыщики возобновили расследование.

— В настоящее время получены неопровержимые данные о причастности главы фермерского хозяйства к гибели мужчины. По данным следствия, преступление он совершил совместно со своим приятелем, — уточнили в следкоме.

Фигуранты заподозрили жертву в краже, затем подвесили его за ногу и стали избивать деревянным брусом. Им удалось скрываться четверть века. Сейчас убийцы под стражей.