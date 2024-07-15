Подвесили за ногу и избили: под Волгоградом 25 лет назад фермер убил сторожа

Волгоградские следователи раскрыли жестокое убийство сторожа, совершенное 25 лет назад. В преступлении обвиняют фермера из Суровикинского района. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление произошло в 1999 году. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы. Тогда из-за отсутствия улик дело пришлось приостановить, но в текущем году сыщики возобновили расследование.